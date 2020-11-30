Horóscopo de hoy Aries lunes 30 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Tenemos grandes eventos, entra la Luna Llena, hay eclipse lunar, también llamada Luna de duelo.

Cerramos noviembre con un eclipse de Luna llena en el signo zodiacal Géminis. Nos sentiremos más cansados, irritables o sensibles de lo habitual, ¡normal!, sus energías son muy intensas.

Las lunas llenas implican finales y, si es junto a un eclipse, más todavía. Llega para terminar algo que se inició a finales de mayo con la Luna Nueva en Géminis. Tanto el Sol como la Luna, estarán en cuadratura a Neptuno en el signo zodiacal Piscis, lo que hará que nos sintamos un poco perdidos e incapaces de ver las cosas claras. Así que agradece por llegar al término de un mes más.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!