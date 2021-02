Horóscopo de hoy Aries martes 23 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Aries en la vida: Si estás interesado en una relación con alguien, entonces es posible que sea el momento de romper la relación, siempre es triste pero vale la pena aceptarlo filosóficamente. Han estado juntos y han ido a algún lugar juntos. La mayoría de las personas tienen varios caminos, algunos de ellos están destinados a estar contigo hasta el final, y tú estás destinado a acompañar solo a unos pocos. Duele, pero tienes que aceptarlo.

No puedes hacer que una persona, se convierta en ti, deje su camino y vaya contigo solo porque te ama, y tú no deberías hacerlo por nadie. Por supuesto, es difícil separarse de aquellos quienes han estado cerca, con quien tuviste momentos o largos períodos de intimidad y entendimiento, pero el pasado no volverá, no lo retengas. Es necesario que te detengas. No rompas los lazos, no hagas movimientos repentinos.

Si quieres un consejo, deja ir lo que debe irse sin experimentar ira o amargura. Intenta dejar tu pasado con bien, en algunas situaciones, prepárate para las adquisiciones

