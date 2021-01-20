Horóscopo de hoy Aries miércoles 20 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: La Luna cambia de posición por la tarde, deja tu casa para seguir en el signo zodiacal de Tauro, pero eso no es todo, iniciamos la primera Luna Creciente del año ¿Cómo te afecta a ti? Cuando las soluciones parecen acercarse, las ves cada vez más lejos y tristemente no logras alcanzarlas.

Los astros te dicen que te quites esa venda de los ojos para ver si realmente esa esperanza es solo efímera o se cumplirá de algún modo.

Aries en el amor: En el aspecto amoroso estarás en estancamiento, tendrás solo sueños o deseos, a veces miedo a la soledad o el deseo involuntario de estar en soledad.

Aries en el dinero: En el aspecto económico, todo anda igual que siempre, las esperanzas son solo eso, si no se llega a tomar ninguna acción, solo quedará en un sueño.

Tus números de la suerte: 654y 3.