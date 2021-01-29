Horóscopo de hoy Aries viernes 29 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

El Sol en conjunción con Júpiter, es un día para aprender a amar. Deberás insistir un poco más para tener ese encuentro que tanta falta te hace, es un día donde te implicarás mucho en los problemas de los demás.

Aries en el dinero:

En la economía tendrás que hacer balance de tus gastos para poder cambiar tu gestión. Tendrás que atender un asunto delicado que se ha producido en tu ausencia.

Aries en el amor:

Estarás muy pendiente de la actitud de tu pareja porque necesitas ver que tus sospechas no son reales. Si buscas pareja encontrarás fácilmente la manera de seducir a la persona que te gusta. Con la familia es un buen día para hacer planes al aire libre.