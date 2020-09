Cáncer - Horóscopo de hoy 20 de septiembre

No tomes decisiones con la víscera, inhala luz y exhala bondad. Cortas de manera tajante con proyectos que no funcionaban para iniciar algo diferente; aunque aún no lo aterrizas, empieza a escribirlo, bájalo a tu aquí y ahora, eso te llevará al éxito. En el amor, encontrarás la forma de acercar a esa persona y recuperar su confianza. Si estás solo disfruta de ti. YO SOY las Riquezas de Dios fluyendo a mis manos, nada puede detener. Siente en tus manos la riqueza, visualiza y decreta todos los días.



