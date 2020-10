Escorpio - Horóscopo de hoy 12 de octubre

Es necesaria una revolución en tu vida, debes de empezar a valorar a las personas que te quieren o aprecian, no pretendas que todo el mundo lo haga. Constantemente caes en el error de desperdiciar tu tiempo, tu fuerzas y energías con quien no lo merece, y en cambio te olvidas muchas veces de quien si merece la pena. Aprovecha que estás en tu período destructivo, puede que pienses que no son buenos momentos. Con esto los astros te quieren decir que el optimismo no está siendo tu fuerte en estos momentos. Usa los colores como el violeta, sabes que también es el color del dinero.

