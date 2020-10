Géminis - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Tu pasado no ha sido muy afortunado en el amor, aunque ha habido buenos momentos de paz y tranquilidad en ese aspecto. Ahora mismo está muy claro que las cosas no andan como a ti te gustarían, y que es necesario un cambio para que te sientas mejor y con más ganas de afrontar otros retos en tu vida que no tienen nada que ver con los sentimientos. El día de hoy Júpiter nos da grandes sorpresas, así que más es posible ¡gracias! Tu mantra de la semana: La ansiedad es contagiosa y también lo es la calma.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!