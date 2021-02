Horóscopo de hoy Acuario domingo 14 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida:

Felicidades por ser hoy día del amor y la amistad, los astros te envían el siguiente mensaje con la Madre Kuan Yin, Diosa de la compasión.

Esta Diosa dice que es momento de mirarte con ojos nuevos. No te juzgues tan duramente y deja de criticarte. Llegó la hora de perdonarte y ser más compasiva contigo. Es momento de escribir una nueva historia en tu vida, siendo menos duro contigo.

Para honrarla, enciende una vela violeta y repite: ''Me amo incondicionalmente, con toda mi virtudes y defectos. Me perdono, me honro y honro mi existencia. Cada palabra que sale de mi hacia mi, me nutre, me sana y me eleva’’.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!