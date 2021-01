Horóscopo de hoy Acuario lunes 4 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Acuario en el amor:

En tus relaciones anteriores no has tenido suerte de tener quién te enamore como es debido, pero no te desanimes, pronto llegará esa persona que te hará sentir cosas que nunca habías imaginado, eso que se dice “mariposas en el estómago”.

Acuario en la vida:

Un viaje inesperado puede ser lo que estás necesitando. Ten la mente abierta y no descartes las propuestas que te harán en los próximos días, recuerda que la vida se vive solo una vez y hay oportunidades que solo aparecen una vez.





Frase de esta semana: “La riqueza, después de todo, es algo relativo, ya que el que tiene poco y quiere menos es más rico que el que tiene más y quiere aún más”.

Tu color: Violeta.

