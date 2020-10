Horóscopo de hoy Acuario sábado 31 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida:

Habla y arregla cualquier malentendido pasado o reciente que pueda enturbiar tus relaciones, hablando se entiende la gente y no vale la pena perder amistades solo por no decir las cosas. Deja los chismes a un lado, te pueden meter en un problema y no vas a saber ni cómo.

Trata de hacer un poco más de ejercicio, la grasa acumulada en el abdomen no va a desaparecer solita.



Ritual para la Luna Azul:

Comparte un alimento dulce en la noche para agradecer por ti.

