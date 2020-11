Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 18 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en la vida:

Venus te dice que debes poner en marcha tu simpatía natural para lograr lo que persigues de una forma mucho más fácil y llevadera.

Cáncer en el amor:

Tu gran sensibilidad dificulta las relaciones, ve con cuidado. Trata de escuchar a tu pareja pero poniendo límites, ya sabes que por las buenas todo es mucho más fácil y llevadero.

Tu forma de dar cariño está ahora muy a la vista y es muy importante para todo. Sentirás que necesitas una dosis mayor de afecto, está bien pedirlo, si no hablamos las cosas, las personas que están a tu alrededor no sabrán lo que necesitas. Notarás que tienes que hacer algo por ciertas personas con las que no te comunicas hace tiempo.

Número de la suerte: 007

