Horóscopo de hoy Capricornio jueves 4 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida:

A veces, es preciso hacer una parada para darte un respiro, un descanso, y dar tiempo a que las cosas sucedan de la manera que deban suceder, con calma, sin tratar de manipularlas.

En algunas circunstancias, el tratar de presionar o forzar situaciones, o forzar el curso de algo o las decisiones de alguien no es el camino mas apropiado en este instante. Déjate llevar, fluye, deja que todo llegue con amor y fácilmente mira hacia donde te lleva el Universo y observa de qué forma te arrulla para que no te sientas abrumado.

Mira las cosas con el lente de lo positivo en tu mirada porque a veces, los obstáculos no son tales en sí, solo son eventos que surgen para que aprendas a ver la bendición que se esconde tras ellos y por ende te dejes llevar por el curso, por el que se te invita a transitar.

Es posible que esos sueños que persigues, esas situaciones que quieres que se den, necesiten un tiempo para manifestarse, y entre tanto, descansar puede estar bien, y dar los cuidados necesarios a aquello que lo necesite en tu vida también.

Cuida de ti, de tu salud, de tus emociones, de tu mente, porque si tu estás bien es más fácil que todo lo demás lo esté también. No entres en discusiones que no te llevan a nada para ti, evítalas, entrégate a actividades que te den bienestar, paz, relajación y plenitud al alma, tu cuerpo lo necesita, tu mente y tu corazón también. Además, no conseguirás nada beneficioso por la senda de la confrontación y nada hay mas importante en este momento que cuidarte tú y hacer todo aquello que te llene de bienestar y armonía.

