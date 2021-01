Horóscopo de hoy Escorpio domingo 3 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en la vida:

Nuestro ser esencial es inmortal, pero nuestra corporeidad es mortal, así que te interesa siempre saber qué fuiste en tu vida pasada. Hemos estado en esto miles de veces y miles de veces volveremos a estarlo.

Te expresas y regresas a lo desconocido, este movimiento de lo conocido a lo desconocido y viceversa, continúa por la eternidad, a menos que alguien se ilumine, lo que haría que esta fuera su última vida. En ese caso, esta flor ya no volverá, porque ha tomado conciencia de sí misma y no necesita regresar a la vida, porque ella no es más que una escuela de aprendizaje.



