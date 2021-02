Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 17 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en la vida:

¡Precaución! Puedes caer en la tentación de actuar a escondidas o con poca claridad ante las personas que más amas, ya que tendrás que dar más de una explicación. Piensa que hay oportunidades que no puedes perder, así que piensa antes de actuar y hablar.

Escorpio en el amor:

Los malos entendidos podrían andar a la orden del día. Debes expresar tus sentimientos, actuar con generosidad y voluntad por mejorar la relación. No siempre podrán tener la razón en todo y deben aprender a escuchar las necesidades del otro para mantener la armonía en la relación.

Escorpio en la salud:

Tus piernas y pies podrían sufrir más de la cuenta. Precaución con accidentes domésticos o por algún deporte mal practicado.





Consejo del tarot: La Reina de oros te dice que no te sientas inseguro, tienes capacidades ilimitadas para llegar a la posición que deseas. Si no estás del todo feliz no tienes porque tratar de ocultarlo, a veces necesitamos expresarnos. Día para trabajar la tolerancia.

