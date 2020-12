Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 23 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en el amor:

No tengas miedo de decir lo que piensas y sientes, en todas las relaciones hay momentos buenos y malos, lo importante es mantener la calma y solucionarlo lo antes posible, no caigas en el rencor.

Escorpio en la vida:

Sé fiel a ti, ¿cuántas veces te has hecho promesas que luego no cumples?, parece que por mucho que lo desees, siempre te pones impedimentos para no hacer las cosas. Piensa en ti y en tus sueños, ¿no crees que es hora de viajar?, mímate y confía.





Disfruta la vida siempre en compañía, los amigos hay que cuidarlos y, a pesar de que cada vez tengas menos tiempo, debes esforzarte en mantener esas relaciones que siempre te han ayudado a crecer y a mejorar como persona.

