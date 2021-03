Horóscopo de hoy Géminis martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en el amor: Vas a estar de un humor irritable, lo que provocará que tu pareja no pueda compartir un rato contigo sin que surja una discusión. Relájate y antes de discutir con ella busca lo que te está provocando ese malhumor y arréglalo, no pagues tus frustraciones con ella, no lo merece.

Géminis en el trabajo: En el trabajo, como en la vida, te gusta tenerlo todo bajo control, pero hay cosas que no dependen de ti, así que cuando no salgan las como esperas en el trabajo, intenta tomártelo bien y no desesperarte.

Géminis en la salud: Necesitas dormir y descansar más de lo habitual.

