Horóscopo de hoy Géminis miércoles 21 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Géminis en la vida:

Estás impaciente en estos momentos, esto podría generarte situaciones de estrés personal. Estarás irritable, las rabietas que haces te ponen nervioso por temas de poca importancia, por lo que es innecesario que intentes relajarte.

Géminis en la salud:

Los dolores en la espalda serán importantes, por lo que es mejor que no realices grandes esfuerzos y que no levantes pesos que te puedan lesionar. Sabes que los dolores de espalda son por cosas que cargamos que no son nuestras. El número de la suerte de Géminis para este día es 89.

