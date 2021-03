Horóscopo de hoy Leo martes 2 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en la vida: Este día te puedes encontrar con trampas y falsas amistades, con alguien que no da su cara real y miente, te puedes encontrar con el cordero vestido de lobo, que aguarda sigiloso a un descuido de tu parte, si tu intuición te indica que alguien no es de fiar, considera esta sensación, porque de seguro da en el clavo.

Tu intuición nunca falla, tu mente sí.

Visualización para este día: “Estoy alerta a las señales que los demás me ofrecen, así logró determinar quien es honesto y quien no. Me atrevo a pedir consejo a mi voz interior y a hacerle caso”.

