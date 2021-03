Horóscopo de hoy Leo martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en el amor: Finges estar de acuerdo con tu pareja, pero no te cree, y es que mientes fatal, debes ser sincero. No pasa nada por pensar diferente, no es necesario que pienses como ella, sino que estés a su lado cuando te necesite.

Leo en el trabajo: Dedicas todo tu tiempo a mejorar en el trabajo, pero aunque te estés dejando la piel, no te sientes satisfecho; tal vez esperas demasiado, tal vez debas buscar la felicidad en casa y con los amigos.

Leo en el dinero: Cuida tu dinero, se acerca un desembolso importante que desequilibrará tu presupuesto.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!