Horóscopo de hoy Leo miércoles 3 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en el amor: Has tenido una fuerte discusión con tu pareja y, aunque lo estás pasando mal, no haces nada para arreglarlo. No te das cuenta de que los motivos por los que pelean son tonterías, habla con tu pareja e intenta arreglarlo. Apresúrate porque ya hay alguien que está dispuesto a ocupar tu lugar.

Leo en el trabajo: No intentes imponer tu criterio, debes obedecer a tus superiores aunque creas que hacen mal.

Leo en la vida: Se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Márcales límites y no dejes que intoxiquen tu vida, eso también hace que te lleves esa vibra a tu casa.

Tus números de la suerte: 298 y 543.

