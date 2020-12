Horóscopo de hoy Libra jueves 17 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en la vida:

El mensaje o la guía de tu ángel para este jueves de milagros es el siguiente:

Concédele a Dios y a los ángeles una oportunidad para ayudarte.

Te estás comportando obstinadamente, lo que no te trae nada bueno y no permite que la felicidad y la salud entren en tu vida. Si eres infeliz en el amor, si no estás avanzando en tu carrera, tienes problemas familiares o financieros, así también como enfermedades, esta carta te pide que te relajes y ores a Dios y dejes a los ángeles y a él ajustar la situación.

Si te empeñas tercamente en aspectos infértiles en tu vida, temes que si liberas el agarre las cosas empeorarán y realmente lo harán, sin embargo, si estás dispuesto a liberarte de la situación que te oprime, la situación actual mejorará de una manera maravillosa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!