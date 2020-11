Horóscopo de hoy Libra martes 3 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida:

Sientes un gran vacío en tu corazón, al levantar tu altar de tus difuntos, recuerda que ellos también se alegran de tus logros en la otra dimensión, así que saca tus antenas intuitivas.

Libra en el trabajo:

Si te hacen una proposición asegúrate que la otra parte no dependa de algo que no puede alcanzar o de alguien que no sirve de ayuda. Quieres cambiar de auto, o piensas en comprar, se te puede dar.

Tu amuleto es el laurel que acompaña la frente de la justicia, éste te ayudará a transformar los aspectos negativos en aspectos positivos, ayudándote también a proteger tu hogar y tu familia; en el campo amoroso, el laurel te traerá el éxito y te alejará de las envidias.



