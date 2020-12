Horóscopo de hoy Libra martes 8 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en la vida:

Siéntelo como un acto de amor hacia ti, para eso es importante que lo puedas hacer desde tu poder. Necesitas hacer tu corazón en tu poder y desde ahí decir tu verdad y poner el límite que consideres adecuado, pero no pidiendo permiso, sino desde tu poder.

Realmente tienes miedo a dejar la relación y es normal, porque has hecho un esfuerzo muy grande por estar ahí y ahora te tocaría volver solo a tu isla, pero la perspectiva cambia cuando puedes estar en una isla habitada por ti mismo, así que es importante que puedas dar el paso cuando te sientas habitado en ti, y entonces digas tu verdad y hagas tu parte; si decides dejar esta relación, la puedes dejar. El tema es desde dónde lo haces para no repetir, para no irte corriendo a otro islote, agotándote más todavía y arrastrándote.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!