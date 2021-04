Horóscopo de hoy Libra viernes 16 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida

No puedes seguir haciéndote la víctima, has tenido tiempo de asimilar los cambios que se han producido y ahora tienes que emprender nuevos proyectos. Al principio te costará retomar la rutina, pero poco a poco te sentirás con más fuerza. Tus amigos no te dejarán solo.

Si habitualmente no haces ejercicio, no pretendas convertirte en un atleta olímpico porque no lo vas a conseguir de golpe. Debes ir poco a poco y dejarte guiar por alguien que te dará buenos consejos, especialmente si es una actividad de esfuerzo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!