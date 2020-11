Horóscopo de hoy Libra viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en la vida:

Antes de tomar hoy una decisión sobre cualquier tema, reflexiona, no te sientas presionado y tómate tu tiempo, no hagas nada sin pensarlo dos veces; se te están abriendo muchas puertas, pero no siempre conducen a tu meta. Así es esta Luna, a veces, por el sentimiento, te hace sobrevalorar las cosas.

Libra en el amor:

En lugar de dar tantas vueltas y dejar volar tu imaginación, es mejor que pongas los pies en la tierra. Si te interesa alguien y no sabes si tus sentimientos son correspondidos, hoy decídete a actuar para averiguarlo. Siempre es mejor conocer la verdad que vivir en la incertidumbre, hacerte rollos emocionales no es bueno en ningún sentido y no te va a ayudar a sentirte mejor ni a conseguir la atención de esa persona de la que te sientes atraído.

