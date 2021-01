Horóscopo de hoy Sagitario martes 19 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida: Hay una persona excedida de peso, piensa que es momento de hacer un poco de actividad física, tiene problemas con los huesos, la espalda, la región lumbar, puede que sufra de dolores en la espalda baja.

No es muy claro quién, pero puede ser alguien muy cercano y puede que te sientas en la obligación de aconsejarle que debe tomar medidas sobre el asunto.

Sientes la necesidad de confiarle a alguien tus sentimientos, los estás ocultando desde hace mucho, piensas que es algo que tal vez debas hacer, no estás decidido aún porque piensas que no es el momento, que no te entenderán o, peor aún, que no serás correspondido.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!