Horóscopo de hoy Tauro martes 20 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy Tauro

Tauro en la vida:

Sentirás molestias en la barriga, sobre todo si llevas tiempo sin tomar agua o porque has cambiado tu dieta últimamente. Cuida un poco más lo que comes, ya que el estómago es la manera como soltamos los procesos de vida.

Tauro en el amor:

Vas a expresar con claridad tus sentimientos y es probable que puedas tener una conversación muy sincera con tu pareja. Momento favorable para solucionar cualquier conflicto con amigos y familiares. Si aun no tienes pareja, es momento que te sinceres si deseas una. Usa un cuarzo Lapislázuli para tener claridad mental.