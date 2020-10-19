Horóscopo de hoy Tauro martes 20 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
¿Qué te depara el horóscopo en el signo Tauro para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones 2020 de Padme Vidente.
Horóscopo de hoy Tauro
Tauro en la vida:
Sentirás molestias en la barriga, sobre todo si llevas tiempo sin tomar agua o porque has cambiado tu dieta últimamente. Cuida un poco más lo que comes, ya que el estómago es la manera como soltamos los procesos de vida.
Tauro en el amor:
Vas a expresar con claridad tus sentimientos y es probable que puedas tener una conversación muy sincera con tu pareja. Momento favorable para solucionar cualquier conflicto con amigos y familiares. Si aun no tienes pareja, es momento que te sinceres si deseas una. Usa un cuarzo Lapislázuli para tener claridad mental.