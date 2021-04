Horóscopo de hoy Virgo martes 6 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida

La Luna en el signo zodiacal de Acuario te invita a sanar esa parte de ti que aún no puede sintonizar con compañeros de ruta o redes donde sientes que puedas tener una conexión de verdad, honesta.

Suelta los sueños que no son los tuyos, no quieras quedar bien con otras personas, en el fondo, sabes lo que no es para ti. Revisa los complejos inconscientes que te detienen.

Calma, introspección y autoconocimiento son el camino a seguir para recibir las señales y la poderosa sanación que te ofrece esta Luna.

