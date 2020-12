Horóscopo de hoy Virgo viernes 18 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en la vida:

La constancia no es tu fuerte, y mira que tienes posibilidades de lograr lo que deseas. Capacidad para ello tienes, pero te falta madurez y perseverancia para lograr tus objetivos, ya sabes, lucha.

Se aproximan cambios a tu vida pero quizás no sean los más correctos, medita bien lo que vas a hacer y no tomes decisiones tan precipitadas, puesto que en estos momentos la precipitación e impulsividad no son tus mejores aliados ni consejeros.





La música es el refugio que necesitas, intenta relajarte. Recuerda que el egoísmo no es bueno para una relación sana, así que déjalo o mejor considera estar solo. La música de arpas es buena para ti.

