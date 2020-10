Horóscopo de hoy Virgo viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida:

Si estás pensando cada dos segundos en dar un volantazo a tu vida y cambiar de rumbo, aprovecha, hoy tendrás tiempo para meditar bien esa idea. Aunque no estás atravesando una etapa para tirar baile de emoción, tampoco es para dramatizar, quizá no has conseguido todo lo que deseas, pero has logrado algunos objetivos; un cambio radical no solo implica que te adaptes a la nueva situación, piensa que también afecta a la gente querida de tu alrededor, no es que sea bueno o malo, solo que antes de decidir hay que reflexionar de manera interna.

Virgo en el amor:

La etapa que estás viviendo con tu pareja te hace pensar que no lo vas a superar, te sientes desilusionado, pero los astros cambian el juego y esto tal vez ocurra hoy.

