Leo - Horóscopo de hoy 18 de septiembre

Interesante trino; Sol, Virgo y Saturno en Capricornio, hace 28 años que no se daba este ciclo, disfruta al igual que el Rosh Hashaná (año nuevo Judío).

Te marca completar un ciclo para que otro pueda empezar. En esta posición se muestra que este enamoramiento se ha vuelto tan apasionante para ti, no te das cuenta de las grandes cosas que están pasando, tómate un respiro para pensar.

Es muy bueno que hayas conocido a esta persona y que quieras mucho más tiempo. Si aún no llega ese ser, agradécele a tus estrellas de la suerte y pregúntale dónde está ese maravilloso ser que te está buscando, pide que se materialice. Ponte muy sexy.

