Leo - Horóscopo de hoy 5 de octubre

Plutón que ya entro directo, hace que una vieja idea quiera salir a la superficie para actualizarla, no lo dejes, puede traerte muchas grandes sorpresas.

No te creas, algunas personas ahora ya saben que no pagar genera Karma, así que un amigo llega para devolver dinero que le habías prestado.

Aprende a escuchar más y comprenderás que te desubicas cuando crees ser el centro del universo, y no eres ese ombligo. El color de la semana violeta para dejarte fluir.

