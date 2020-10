Libra - Horóscopo de hoy 12 de octubre

Estás pensando más con el corazón y basando tus deseos única y exclusivamente en tu instinto. Es necesario que también uses la cabeza y pienses las cosas antes de hacerlas o desearlas. Te recuerdo que hay deseos que se hacen realidad y son muchos los casos en los que hubiera sido mejor que no se cumplieran, así que Neptuno te invita a recapacitar en los sueños.

Es fundamental apartar aquello que no resulta positivo de nuestro lado, esto lo puedes interpretar como amigos, personas del pasado, socios, etc., en definitiva todo aquello que realmente no te aporta nada. El color de la semana es el verde, ya que te dará estructura.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!