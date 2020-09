Libra - Horóscopo de hoy 21 de septiembre

Maravilloso día de la paz internacional para ti, el Robin Hood del zodiaco. Tu carta es la Templanza; es una moderación, curación y armonía. Una de tus relaciones más cercanas sufre de indecisión, falta de control u obsesión. Es muy posible que durante todo este tiempo supieras hacia qué dirección se estaba dirigiendo, pero por alguna razón no te has decidido a lidiar con ello. El Ángel en la carta de Templanza ha bajado del cielo para bendecir tu relación. Tu color amarillo el del amor verdadero. No son otros que tu creías.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!