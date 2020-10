Piscis - Horóscopo de hoy 10 de octubre

Este día los astros influyen para movernos en el amor. Tu carta EL DESTINO: Aparecerá en tu vida una persona que despertará tus sentimientos más profundos, y por la que te sientes muy atraído. Pero será mejor que no te ilusiones, ya que esto será pasajero, una aventura más en tu vida, corta pero intensa. Si entablas una relación en este momento, probablemente no dure mucho, pero no será un desenlace negativo, sino positivo.

CONSEJO: No le busques tres pies al gato, no te ofusques, en la vida todo pasa y no hay que angustiarse. El amor no se acaba y próximamente encontrarás a otra persona que si será la definitiva.

