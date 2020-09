Piscis - Horóscopo de hoy 17 de septiembre

Día de limpieza, orden y estructura. Jofiel te ayuda a encontrar el camino para salir de las tinieblas. Te encuentras en una encrucijada en tu vida. Una elección parece afectar tu destino, no sabes qué camino elegir. Una puerta se abre pero no sabes si deberías entrar. Espera, cierra los ojos, debes concentrarte y hacer las preguntas correctas antes de hacer tu elección. Pregúntale al Arcángel Jofiel. Recuerda que esta decisión es fundamental para tu futuro, por lo que no la tomes a la ligera. Hoy es jueves de Milagros, recuerda dejarnos tu nombre y petición en redes.



