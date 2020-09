Piscis - Horóscopo de hoy 28 de septiembre

Tienes que poner de tu parte, salir del modo “piloto automático” en el que te habías metido, tomando la iniciativa, cambiando mentalidad, motivado y convencido puedes triunfar donde sientes un llamado.

Si estás solo, le tendrás muy poca paciencia a quienes andan en un plan romántico. No importa cuál sea tu estatus sentimental, no te resignes a estar en una situación que no te encanta porque bien sabes que mereces lo mejor. Deja que el trino cósmico te muestre su magia. Tu color de la semana es el azul.



