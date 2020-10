Piscis - Horóscopo de hoy 3 de octubre

No seas indeciso, no debes dudar en los temas económicos, debes arriesgar e invertir, no prestar porque perderás el dinero. Recibirás ayuda económica de alguien; si es en temas laborales, alguien te va a ayudar.

Tendrás problemas con los riñones. Ten cuidado con las infidelidades, mucho ojo y quédate atenta con tu pareja para evitar estos disgustos y malos ratos, pero tampoco revises sus cosas privadas. Si aún no llega el o la elegida, visualízate con pareja.

Tu código sagrado BUDA: 110, repítelo 145 veces.

