Tauro - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

En el amor andarás en un plan súper fantasioso, pero los astros tienen a Quirón en Aries para sanar heridas del ego, no tomes decisiones drásticas.

Te preguntarás qué rábanos estabas pensando y pues justo eso… el problema es que no estabas pensando. Pide apoyo a San Miguel Arcángel, hoy es su cumpleaños y es sumamente poderoso, por ello es que toda la semana nos apoyaremos en su color azul.

Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!