Virgo - Horóscopo de hoy 27 de septiembre

Ha llegado la hora de llevar a la acción los planes. Todo está preparado para empezar con buen pie lo que tanto has deseado, depende de que tú des el primer paso. En ese preciso momento, las puertas se abrirán con grandeza ante ti y te mostrarán el éxito que está a tu alcance.

Tu mantra de la semana: Soy el único que puedo vencerme, para aquellas situaciones en las que te has puesto un objetivo y necesitas mantenerte enfocado y no dejar que te invada el miedo para conseguirlo. También es día del perdón, vamos aplicarlo.



