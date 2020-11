Horóscopo de hoy Tauro jueves 11 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Ángel de la Espiritualidad.

Con frecuencia te quejas, crees que tus pedidos no son escuchados. Piensas que Dios no atiende tus plegarias, que no llegan las soluciones esperadas por tu alma. Sin embargo, cuando nos llegan tus pedidos se ven confusos, poco claros. Por momentos tienes un deseo, luego pones la atención en otra cosa.

Entonces, lo que nos llega, es ruido.

Tus palabras, pensamientos y emociones no están en armonía. Así que, por favor, haz algo te ayude a moverte hacia un espacio más profundo y sereno contigo mismo, relájate. Tal vez correr, caminar, dibujar, cantar, pintar o practicar yoga te lleve a eso, o una meditación donde te enfoques en tu respiración, sin permitir que tus pensamientos te controlen.

