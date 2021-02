Horóscopo de hoy Tauro lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Hoy puede ser uno de esos días hermosos para ti, donde a pesar de tener conciencia de que aún queda trabajo por hacer puedes darte el permiso de hacer una parada para sentir felicidad por todas las cosas hermosas que te acompañan para sentir gratitud por ellas y simplemente disfrutarlas. Esto es lo que hace la magia lunar de Aries así que disfruta tienes derecho. Tu decreto de la semana es: “Yo no me asusto cuando las cosas no están marchando como esperaba, solo me enseña a que debe aplicar más de mi esfuerzo”.

Tu color del día es el rosa.

