Horóscopo de hoy Tauro martes 13 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Necesitas comenzar a hacer avances en tu carrera y te has dado cuenta de ello, así que no dejes que los obstáculos te impidan lograr lo que te has prometido a ti mismo desde hace mucho.

Tauro en el amor

Tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a alguien y quiere acercarse a ti, no le cierres la puerta, podrían tener una linda relación.

Tauro en la vida

Estás planeando realizar un viaje, pero las cosas no están saliendo como deseas. No fuerces las cosas, recuerda, es martes 13.

Usa un cuarzo de color negro para neutralizar la envidia.

