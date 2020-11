Horóscopo de hoy Tauro miércoles 25 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Tauro en el dinero:

El dinero no te ha rendido o va cayendo a cuenta gotas, sé que has realizado sacrificios grandes para salir adelante, es mejor examinar a fondo el problema y no acobardarse ante él.

La Diosa Venus, que es quien rige la economía, te invita a bendecir y enamorar al dinero, dile que deseas que se quede contigo por siempre, así que llámalo, dinero ven, dinero ven.

Realiza el ritual de la torta de la abundancia o ve a mis redes sociales para más tips.

Tu número de la suerte: el 3987.

