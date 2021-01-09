Horóscopo de hoy Tauro sábado 9 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

La Luna está en el signo zodiacal de Sagitario y seguimos en menguante, que es lo que te da el movimiento.

El camino a seguir es espinoso, necesitas pensar cuidadosamente cada paso, pero también significa que tienes la habilidad de sobreponerte a los obstáculos y triunfar sobre las circunstancias adversas.

Requiere mucho coraje y paciencia ver el problema desde otro ángulo, los escalones empinados te llevarán más rápido a la cima, pero es un riesgo caer desde la altura, por lo tanto, no te confíes demasiado.

Según los astros, tendrás algunas dificultades, pero todo será para alcanzar tu meta.