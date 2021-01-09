Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro sábado 9 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes de abrir bien los ojos, estar listo y muy bien preparado para aceptar los retos del destino.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
La Luna está en el signo zodiacal de Sagitario y seguimos en menguante, que es lo que te da el movimiento.

El camino a seguir es espinoso, necesitas pensar cuidadosamente cada paso, pero también significa que tienes la habilidad de sobreponerte a los obstáculos y triunfar sobre las circunstancias adversas.

Requiere mucho coraje y paciencia ver el problema desde otro ángulo, los escalones empinados te llevarán más rápido a la cima, pero es un riesgo caer desde la altura, por lo tanto, no te confíes demasiado.

Según los astros, tendrás algunas dificultades, pero todo será para alcanzar tu meta.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO