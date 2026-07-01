Gabriel Soto y sus amores más sonados: las relaciones que sí fueron oficiales y las que quedaron en rumor

Cada nueva aparición de Gabriel Soto vuelve a despertar el interés por su historial sentimental, ya que recientemente confirmó oficialmente que sostiene un romance con la chef y terapeuta Colibrí Jiménez, lo que genera que se sume un capítulo más a su lista de relaciones, que en su mayoría, fueron públicas.

A diferencia de los múltiples rumores en el que ha estado rodeado el actor, estas son las mujeres con las que el actor ha mantenido una relación confirmada.

Parejas confirmadas de Gabriel Soto

Araceli Arambula:

Uno de los primeros romances que tuvo el actor fue con su colega Aracely Arámbula cuando se conocieron en proyectos de televisión, esto fue durante el 2000 y 2001.



Uno de los primeros romances que tuvo el actor fue con su colega cuando se conocieron en proyectos de televisión, esto fue durante el 2000 y 2001. Martha Julia:

Durante el 2002 hasta el 2005 Martha Julia fue otra de las actrices que estuvo vinculada con Gabriel Soto esto luego de coincidir en algunas grabaciones, posteriormente luego de estar por juntos por casi 3 años su relación llegó al fin, sin embargo, su ruptura estuvo rodeada de especulaciones sobre una presunta infidelidad, aunque nunca hubo una versión definitiva.



Durante el fue otra de las actrices que esto luego de coincidir en algunas grabaciones, posteriormente luego de estar por su relación llegó al fin, sin embargo, su ruptura estuvo rodeada de especulaciones sobre una presunta infidelidad, aunque nunca hubo una versión definitiva. Geraldine Bazán:

La actriz Geraldine Bazán fue la única mujer que llegó al altar con el actor y logró formar una familia con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. Su relación duró casi 10 años, tras iniciar su romance en 2007 y concluir en 2017. Desafortunadamente dieron a conocer que después de haber celebrado su boda en 2016 su relación concluiría y en 2018 se concretó su divorció. De pasar a una matrimonio sólido a una ruptura su separación estuvo envuelta en polémica, ya que, se expuso que el actor le habría sido infiel a Bazán con la actriz rusa Irina Baeva.



Irina Baeba:

Tras exponer que mantenían una relación, Gabriel Soto e Irina Baeva se convirtieron en una de las parejas del espectáculo mexicano más perseguida por la prensa, ya que el actor, previo a firmar su divorcio con Geraldine Bazán ya mantenía un noviazgo con la originaria de Rusia, Su noviazgo estuvo vigente durante casi 6 años, de 2018 a 2024. Sin embargo en 2021 comenzó a circular la versión que ya estaban comprometidos pero la boda fue pospuesta en varias ocasiones por diversos factores. Sin embargo, en julio de 2024 anunciaron oficialmente el fin de su relación.



Tras exponer que mantenían una relación, se convirtieron en una de las parejas del espectáculo mexicano más perseguida por la prensa, ya que el actor, Su noviazgo estuvo vigente durante casi 6 años, de 2018 a 2024. Sin embargo pero la boda fue pospuesta en varias ocasiones por diversos factores. Sin embargo, en julio de 2024 anunciaron oficialmente el fin de su relación. Ana Carla Sinclair:

Aunque el romance con Ana Carla Sinclair fue uno de los noviazgos que el actor mantuvo en privado durante casi dos años (2024-2026), según versiones, Gabriel Soto confirmó posteriormente que sí salieron durante un tiempo, aunque señaló que nunca llegó a considerarlo una relación formal. Por su parte, S inclair aseguró que la relación duró alrededor de un año y medio.



Aunque el romance con Ana Carla Sinclair fue uno de los noviazgos que el actor mantuvo en privado durante casi dos años (2024-2026), según versiones, Gabriel Soto confirmó posteriormente que sí salieron durante un tiempo, aunque señaló que nunca llegó a considerarlo una relación formal. Por su parte, S Colibrí Jiménez:

La revelación de la nueva pareja sentimental del actor se dio a conocer este 29 de junio 2026 cuando Gabriel Soto confirmó públicamente que mantenía una relación con Colibrí Jiménes, su terapeuta que lleva conociendo desde hace casi un año. Asimismo, Soto reveló que sus hijas ya la conocen.

Rumores de posibles romances de Gabriel Soto

Debido a que es una figura pública, el actor ha sido relacionado con diversas compañeras del medio, entre ellas resuena el nombre de: Marjorie de Sousa, Sara Corrales, Fernanda López y Cecilia Galiano.