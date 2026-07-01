¿Tienes ganas de hacer unas deliciosas crepas? Checa la receta infalible de MasterChef 24/7 para realizar este rico postre

Los postres se han vuelto una constante en la cocina más poderosa de México y aunque no son el fuerte de todos los participantes del reality show, se han esforzado por seguir al pie de la letra todas las recetas que han adquirido de los "Maestros del fuego" y durante las clases magistrales. En esta ocasión, te compartimos el procedimiento para hacer unas deliciosas crepas dignas de concursar en MasterChef 24/7.

La receta COMPLETA para hacer crepas (rinde de 6 a 8 porciones)

Ingredientes:

* 140 g de harina

* 2 huevos

* 250 ml de leche

* 30 g de mantequilla derretida

* 1 pizca de sal

* 1/2 cucharadita de vainilla

* 1/2 cucharada de azúcar

* Mantequilla extra para engrasar el sartén

Preparación:

1) Coloca en la licuadora los huevos, la leche, la vainilla, la mantequilla derretida, la sal y el azúcar. Licúa hasta integrar

2) Agrega la harina al final y licúa nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea

3) Calienta un sartén a fuego bajo y engrásalo ligeramente con un poco de mantequilla

4) Cuando esté caliente, vierte una porción de la mezcla y distribúyela de manera uniforme

5) Cocina durante 45 a 60 segundos o hasta que los bordes comiencen a despegarse. Voltea la crepa y cocina por unos segundos más

Medidas según el tamaño del sartén

* Para un sartén de 20 cm, utiliza 1/4 de taza de mezcla por crepa

* Para un sartén de 24 cm, utiliza 1/3 de taza de mezcla por crepa

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unos exquisitos bizcochos de vainilla, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Ramahá (equipo rojo), Claudia (equipo azul) y Antrax (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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