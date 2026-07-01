Camila le pide a Antrax que no la suba al balcón de Masterchef 24/7: “Mi salud mental ya no está bien”

La presión ha comenzado a causar estragos en los cocineros de MasterChef 24/7 y es que luego de la gala de beneficios y castigos, las "Guapas del barrio" tuvieron una seria conversación en la que algunos integrantes dejaron ver que quieren salir pronto del reality show.

De regreso al Mundo MasterChef y luego de que Ixdit se disculpara por haber roto una regla básica, los cocineros hablaron sobre la encomienda de Antrax de cara a la próxima batalla por equipos y es que se convirtió en capitán luego de conseguir el mayor número de votos por parte del público.

Como existe la posibilidad de que Antrax suba al balcón con un par de compañeros, Camila aprovechó la conversación para pedirle al nuevo capitán que no la elija a ella para salvarla, pues afirmó que se va de la competencia el próximo domingo de eliminación.

La cocinera reveló que su salud mental ya no está bien y le pidió a sus compañeros de equipo que se mantengan fuertes y unidos para que puedan llegar a la final de MasterChef 24/7.

Cabe señalar que, por si esto no fuera suficiente, Antrax también dejó ver que podría ser el siguiente en salir de la competencia; sin embargo, ambos afirmaron que darán su mejor esfuerzo en los próximos retos para asegurar la permanencia de sus compañeros de equipo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Ramahá (equipo rojo), Claudia (equipo azul) y Antrax (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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