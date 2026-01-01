Horóscopo del jueves 1 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en el primer día del año.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 1 de enero de 2026

Hoy, jueves 1 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este primer día del año te impulsa a iniciarlo con entusiasmo y decisión, ayudándote a sembrar intenciones claras y a recuperar motivación.

: este primer día del año te impulsa a iniciarlo con entusiasmo y decisión, ayudándote a sembrar intenciones claras y a recuperar motivación. Tauro : la jornada te invita a comenzar el año con calma y enfoque en lo esencial, permitiéndote establecer bases firmes y realistas que aporten seguridad a largo plazo.

: la jornada te invita a comenzar el año con calma y enfoque en lo esencial, permitiéndote establecer bases firmes y realistas que aporten seguridad a largo plazo. Géminis : con la luna creciente transitando tu signo, este día potencia curiosidad, comunicación y deseo de movimiento, ayudándote a iniciar el año con ideas claras y apertura mental.

: con la luna creciente transitando tu signo, este día potencia curiosidad, comunicación y deseo de movimiento, ayudándote a iniciar el año con ideas claras y apertura mental. Cáncer : la energía del día te invita a conectar con las necesidades emocionales, favoreciendo decisiones que priorizan tu bienestar.

: la energía del día te invita a conectar con las necesidades emocionales, favoreciendo decisiones que priorizan tu bienestar. Leo : este primer día del año te impulsa a la confianza y la creatividad, ayudándote a proyectar metas personales con entusiasmo y mayor libertad.

: este primer día del año te impulsa a la confianza y la creatividad, ayudándote a proyectar metas personales con entusiasmo y mayor libertad. Virgo : la jornada favorece la planificación y el orden, permitiéndote iniciar el año con claridad sobre objetivos prácticos y hábitos que deseas sostener.

: la jornada favorece la planificación y el orden, permitiéndote iniciar el año con claridad sobre objetivos prácticos y hábitos que deseas sostener. Libra : este día te invita a equilibrar los deseos personales y vínculos, ayudándote a iniciar el año con acuerdos más conscientes y relaciones más armónicas.

: este día te invita a equilibrar los deseos personales y vínculos, ayudándote a iniciar el año con acuerdos más conscientes y relaciones más armónicas. Escorpio : la energía disponible favorece el compromiso con procesos internos, permitiéndote iniciar el año con determinación y enfoque en transformaciones reales que deseas.

: la energía disponible favorece el compromiso con procesos internos, permitiéndote iniciar el año con determinación y enfoque en transformaciones reales que deseas. Sagitario : este primer día del año te impulsa al optimismo y la expansión, ayudándote a definir nuevos horizontes para abrirte a experiencias que nutren tu crecimiento.

: este primer día del año te impulsa al optimismo y la expansión, ayudándote a definir nuevos horizontes para abrirte a experiencias que nutren tu crecimiento. Capricornio : la jornada te invita a iniciar el año con responsabilidad y visión a largo plazo, permitiéndote establecer metas sólidas y realistas que puedas sostener.

: la jornada te invita a iniciar el año con responsabilidad y visión a largo plazo, permitiéndote establecer metas sólidas y realistas que puedas sostener. Acuario : la energía del día favorece las ideas originales y los proyectos compartidos, mientras la luna creciente en Géminis impulsa los intercambios que estimulan tu creatividad y motivación.

: la energía del día favorece las ideas originales y los proyectos compartidos, mientras la luna creciente en Géminis impulsa los intercambios que estimulan tu creatividad y motivación. Piscis: este primer día del año acompaña tu sensibilidad y conexión con tus propósitos, permitiéndote iniciar el ciclo con la intuición clara y la confianza en tu camino personal.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

