Los 7 signos que serán bendecidos y cerrarán el año con buena suerte, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la última semana del año, y señaló que serán 7 los signos que serán bendecidos para cerrar ciclos con buena suerte, preparándose para un 2026 lleno de abundancia.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó uno a uno cuáles serán los signos que deben aprovechar estos golpes de suerte y cómo se presentará su brillo en su personalidad .

TAURO : Cierra el año con doble suerte el 31 de diciembre. La estabilidad emocional y el crecimiento personal se combinan con golpes rápidos de fortuna, especialmente si mantiene una actitud positiva.

: Cierra el año con doble suerte el 31 de diciembre. La estabilidad emocional y el crecimiento personal se combinan con golpes rápidos de fortuna, especialmente si mantiene una actitud positiva. CÁNCER : Tiene un cierre perfecto de año. El 31 de diciembre marca satisfacción, recompensa por el esfuerzo y gran capacidad de manifestar nuevas oportunidades.

: Tiene un cierre perfecto de año. El 31 de diciembre marca satisfacción, recompensa por el esfuerzo y gran capacidad de manifestar nuevas oportunidades. LEO : Es uno de los signos más afortunados. El 30 de diciembre inicia una racha de buena suerte que se proyecta fuerte hacia 2026, con logros personales y claridad en metas.

: Es uno de los signos más afortunados. El 30 de diciembre inicia una racha de buena suerte que se proyecta fuerte hacia 2026, con logros personales y claridad en metas. LIBRA : Brilla y todo fluye a su favor. Cierra el año con varios golpes de suerte y sensación de realización, especialmente en temas económicos y personales.

: Brilla y todo fluye a su favor. Cierra el año con varios golpes de suerte y sensación de realización, especialmente en temas económicos y personales. ESCORPIO : Termina el año en la cima. La estabilidad y la riqueza se perfilan con fuerza para 2026, siempre que cierre pendientes financieros y cuide su salud.

: Termina el año en la cima. La estabilidad y la riqueza se perfilan con fuerza para 2026, siempre que cierre pendientes financieros y cuide su salud. CAPRICORNIO : Vive su mejor momento. La suerte lo acompaña con regalos inesperados, viajes y oportunidades, confirmando que cierra el año en una etapa poderosa.

: Vive su mejor momento. La suerte lo acompaña con regalos inesperados, viajes y oportunidades, confirmando que cierra el año en una etapa poderosa. PISCIS: Cierra el año “en su momento de merecer”. El 30 de diciembre trae claridad, riqueza y cierre de pendientes, con una energía muy favorable para el futuro.

No obstante, también Aries, Géminis y Acuario podrían tener sorpresas positivas, sobre todo si aprenden a cerrar ciclos, soltar cargas que ya no necesitan y hacer cambios conscientes antes de que se termine el 2025.

Mhoni Vidente recomendó cerrar ciclos antes del 2026.|(ESPECIAL/CANVA/FB Mhoni Vidente)

El ritual para cerrar ciclos que debes hacer en Año Nuevo

Si quieres cerrar un ciclo y dejar el terreno listo para que la buena suerte toque a tu puerta en el transcurso del 2026, debes intentar este ritual que se recomienda hacer la noche del 31 de diciembre o el 1 de enero por la mañana. Según Vogue, su nombre es “Ritual de Venus” y está destinado principalmente para atraer el amor y las parejas. Lo que necesitas es lo siguiente:

Así es el ritual de la vela blanca para cerrar clicos.|(ESPECIAL/CANVA)

Una vela blanca

12 rosas rojas

Un cuarzo rosa

Una carta escrita a mano con 12 cualidades tuyas

Una estatua o foto de venus.

Para hacer el ritual de cierre de ciclos, necesitas seguir los siguientes pasos: