Los 7 signos que serán bendecidos y cerrarán el año con buena suerte, según los horóscopos de Mhoni Vidente
Algunas personas tendrán que aprender a cerrar ciclos para poder atraer su suerte; estos son los que tienen el camino preparado para la abundancia
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la última semana del año, y señaló que serán 7 los signos que serán bendecidos para cerrar ciclos con buena suerte, preparándose para un 2026 lleno de abundancia.
A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó uno a uno cuáles serán los signos que deben aprovechar estos golpes de suerte y cómo se presentará su brillo en su personalidad .
- TAURO: Cierra el año con doble suerte el 31 de diciembre. La estabilidad emocional y el crecimiento personal se combinan con golpes rápidos de fortuna, especialmente si mantiene una actitud positiva.
- CÁNCER: Tiene un cierre perfecto de año. El 31 de diciembre marca satisfacción, recompensa por el esfuerzo y gran capacidad de manifestar nuevas oportunidades.
- LEO: Es uno de los signos más afortunados. El 30 de diciembre inicia una racha de buena suerte que se proyecta fuerte hacia 2026, con logros personales y claridad en metas.
- LIBRA: Brilla y todo fluye a su favor. Cierra el año con varios golpes de suerte y sensación de realización, especialmente en temas económicos y personales.
- ESCORPIO: Termina el año en la cima. La estabilidad y la riqueza se perfilan con fuerza para 2026, siempre que cierre pendientes financieros y cuide su salud.
- CAPRICORNIO: Vive su mejor momento. La suerte lo acompaña con regalos inesperados, viajes y oportunidades, confirmando que cierra el año en una etapa poderosa.
- PISCIS: Cierra el año “en su momento de merecer”. El 30 de diciembre trae claridad, riqueza y cierre de pendientes, con una energía muy favorable para el futuro.
No obstante, también Aries, Géminis y Acuario podrían tener sorpresas positivas, sobre todo si aprenden a cerrar ciclos, soltar cargas que ya no necesitan y hacer cambios conscientes antes de que se termine el 2025.
El ritual para cerrar ciclos que debes hacer en Año Nuevo
Si quieres cerrar un ciclo y dejar el terreno listo para que la buena suerte toque a tu puerta en el transcurso del 2026, debes intentar este ritual que se recomienda hacer la noche del 31 de diciembre o el 1 de enero por la mañana. Según Vogue, su nombre es “Ritual de Venus” y está destinado principalmente para atraer el amor y las parejas. Lo que necesitas es lo siguiente:
- Una vela blanca
- 12 rosas rojas
- Un cuarzo rosa
- Una carta escrita a mano con 12 cualidades tuyas
- Una estatua o foto de venus.
Para hacer el ritual de cierre de ciclos, necesitas seguir los siguientes pasos:
- Pon la vela en un lugar limpio y seguro. (No la enciendas todavía)
- Coloca la carta en el centro, formando un altar.
- Pon los cuarzos a un lado.
- Decir en voz alta: “Atraigo el amor, quiero soltar y agradecer. Quiero buena fortuna”.
- Enciende la vela y medita por 10 minutos, pensando en todos los deseos que quieres para el 2026.
- Agradece por todo lo que vendrá para ti y deja que la vela se consuma.
- Guarda los cuarzos y el 3 de enero, durante la luna llena, ponlos en agua con sal.